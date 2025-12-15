Реклама

17:47, 15 декабря 2025Спорт

Алдонин рассказал о лечении от тяжелой болезни

Проходящий лечение от рака Алдонин заявил, что врачи позволяют ему гулять
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал о процессе лечения от рака желудка. Его слова приводит Sport24.

Экс-спортсмен заявил, что врачи позволяют ему гулять и даже заниматься спортом. Он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. «Это имеет огромное значение для моих близких и для меня. Всех обнимаю, всех уважаю», — добавил Алдонин.

О диагностированном у 45-летнего Алдонина тяжелом заболевании стало известно 22 ноября. В Российской премьер-лиге рассказали, что бывшему футболисту требуется дорогостоящее лечение, и призвали помочь ему и его семье материально.

Позднее Алдонин рассказал, что находится в Германии и настроен бороться с тяжелым заболеванием. Он подчеркнул, что верит в возможность вылечиться.

