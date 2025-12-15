Бывший игрок сборной СССР назвал иностранных футболистов сволочами

Бывший игрок сборной СССР Пономарев назвал иностранных футболистов сволочами

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев назвал иностранных футболистов, выступающих в России, сволочами. Его слова приводит Legalbet.

Пономарев заявил, что легионеры принесли в отечественный футбол грубость и неуважение, чего не было в советские времена. Экс-игрок возмутился огромными гонорарами легионеров на фоне низких зарплат учителей и врачей, а также пенсий в России. «Хочется видеть своих ребятишек на поле», — добавил он.

Пономарев одобрил решение московского «Локомотива» отказаться от иностранных игроков в пользу россиян. Он посчитал, что такая стратегия позволит бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге.

Ранее Пономарев раскритиковал работу иностранных тренеров в московском «Спартаке». По его мнению, зарубежные специалисты приезжают в Россию исключительно ради денег, не стремясь вкладывать силы в развитие клубов.