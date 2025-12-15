В США заявили о способности «Темного орла» долететь до Москвы. Гиперзвуковая ракета Вашингтона действительно угрожает России?

Лозано: Ракета Dark Eagle способна долететь до Москвы из Лондона

Генерал-лейтенант армии США Франсиско Лозано заявил, что гиперзвуковая ракета большой дальности класса «земля — земля» Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle («Темный орел») способна долететь до Москвы из Лондона. Возможности изделия раскрыли в ходе визита министра войны США Пита Хегсета на базу Редстоунский арсенал (штат Алабама), где находится Авиационно-ракетное командование армии США. Об этом пишет TWZ.

Дальность LRHW составляет 3500 километров

По словам Лозано, максимальная дальность полета ракеты составляет 3,5 тысячи километров. Он подчеркнул, что размещенные на военно-морской базе Гуам LRHW смогут нанести удар по Китаю, а при базировании систем в Лондоне в зону поражения войдет Москва. Также дальность ракеты позволяет поражать цели в Тегеране из Катара.

Ранее представители армии США сообщали, что дальность «Темного орла» составляет 2,7 тысячи километров.

3500 километров максимальная дальность ракеты Dark Eagle

В ходе визита главы Пентагона неназванный офицер рассказал, что LRHW может достичь цели на предельной дальности за 20 минут. По открытым данным, боевой блок ракеты развивает скорость около пяти чисел Маха (более 6100 километров в час).

Ракета «Темный орел» несет гиперзвуковой планирующий блок

Комплекс LRHW состоит из буксируемой пусковой установки и двухступенчатой ракеты, которая выводит на заданную высоту гиперзвуковой планирующий блок Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). На высоте несколько десятков тысяч метров первая ступень отстыковывается, а боевой блок начинает движение к цели.

Кинетическое поражение обеспечивается за счет высокой скорости боевого блока. Также изделие оснастили небольшой боевой частью весом около 13 килограммов, которая позволит нанести дополнительный ущерб незащищенным целям — радарам и другим компонентам систем противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

В основе C-HGB лежат наработки по прототипу Sandia Winged Energy Reentry Vehicle Experiment (SWERVE), над которым работали в 1980-х. В рамках этого проекта отработали технологию маневренности при входе в атмосферу.

В США усомнились в боеспособности «Темного орла»

В марте агентство Bloomberg писало, что ракета Dark Eagle не готова к боевым действиям. В публикации напомнили, что развертывание системы происходит позже запланированного срока.

Изначально первую батарею комплекса планировали развернуть в 2023 году, однако из-за технических трудностей в ходе испытаний развертывание несколько раз переносили. В частности, тестовый пуск, который планировали провести 7 сентября 2023 года, отменили из-за сбоя. О завершении комплексных летных испытаний стало известно летом 2024-го.

В публикации напомнили, что с 2018 года в проект инвестировали более 12 миллиардов долларов. В 2023 году стоимость одной LRHW оценивали в 41 миллион долларов.

Российская система С-500 cможет сбить LRHW

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отмечал, что появление боеспособного гиперзвукового оружия в арсенале США создаст новые угрозы для Армии России. По его словам, это может потребовать усиления противоракетной обороны (ПРО) ключевых объектов.

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

Полковник заявил, что российская система ПВО большой и средней дальности С-500 сможет сбить гиперзвуковой блок «Темного орла».

«Есть основания полагать, что с гиперзвуковым оружием США справится перспективная зенитная ракетная система С-500 "Триумфатор-М", обладающая потенциалом стратегической ПРО», — писал он.

В США выпускают одну ракету Dark Eagle в месяц

Представитель армии США сообщил Хегсету, что сейчас американские предприятия выпускают по одной ракете Dark Eagle в месяц. По его словам, основная цель — это увеличение темпов производства вдвое.

В публикации TWZ допустили, что увеличение темпов производства оружия является первоочередной задачей для Хегсета, поскольку сейчас Вашингтон испытывает трудности с поставками новых разработок. При этом автор напомнил, что есть сомнения в способности Dark Eagle повлиять на исход возможного конфликта.