20:26, 15 декабря 2025Спорт

Игрок потерял шесть миллионов рублей на футбольной ставке

Игрок потерял шесть миллионов рублей, поставив на победу «Баварии» над «Майнцем»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marcel Engelbrecht - firo sportphoto / Getty Images

Клиент букмекерской конторы потерял шесть миллионов рублей, поставив на матч 14-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Майнцем». Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок поставил 6,2 миллиона рублей на победу «Баварии» с коэффициентом 1,12. Клиент букмекера руководствовался статистикой, ведь «Бавария» выиграла 12 матчей подряд на старте сезона — это рекорд среди клубов Бундеслиги.

После 14 матчей «Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии, набрав 38 очков. «Майнц» располагается на последнем, 18-м месте с семью очками.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил более 2,8 миллиона рублей на выездную победу московского «Локомотива» над «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Коэффициент на это событие составлял 1,55. Ставка россиянина сыграла. В итоге его выигрыш составил 4 416 113 рублей.

