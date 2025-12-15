Реклама

19:08, 15 декабря 2025

Российские разработчики оценили стоимость уничтоженного вооружения ВСУ

Депутат Сидякин: Разработки ЦБСТ уничтожили технику ВСУ на миллиарды долларов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Благодаря разработкам Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) уничтожена техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на миллиарды долларов. Такую оценку ТАСС привел депутат Госдумы, секретарь Наблюдательного совета ЦБСТ Александр Сидякин.

По его словам, поставка соответствующих изделий ЦБСТ совместно с партией «Единая Россия» и фондом «Наша правда» началась в 2025 году. «Результаты говорят сами за себя: разработки резидентов ЦБСТ вывели из строя вражеское вооружение на сумму более 2,5 миллиарда долларов», — сказал депутат.

Сидякин на расширенном заседании правления ЦБСТ поблагодарил разработчиков за вклад в общее дело.

В октябре агентство со ссылкой на организацию сообщило, что российская компания «Кингпро» разработала дронопорт «Секира», позволяющий запускать беспилотные летательные аппараты самолетного типа «Призрак».

В сентябре газета «Известия» со ссылкой на Сидякина сообщила, что использование связки из системы удаленного управления «Орбиты» и FPV-дрона «Скворец» выводит работу боевых подразделений на новый уровень, в частности, ускоряет разведку, повышает точность нанесения ударов и снижает нагрузку операторов.

    

