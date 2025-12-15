Реклама

14:54, 15 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России предупредили Европу о последствиях новых санкций

Сенатор Джабаров призвал Каллас прекратить угрожать России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Война с «теневым флотом» России может закончиться для Европы очень печально, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на новые санкции Европейского союза (ЕС).

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала 15 декабря утверждение рестрикций против 40 танкеров, якобы связанных с Россией.

«Мне кажется, Кае Каллас лучше остановиться со своими высказываниями и прекратить угрожать России, иначе это очень печально кончится и для ее страны, и для нее. Оставьте Россию в покое. Что вы от нас хотите? Уже не знают за что зацепиться — и суда виноваты, и то, и другое, и третье. Я думаю, что эти ее высказывания абсолютно бессмысленны. Более того, эта война с "теневым флотом" может закончиться очень печально для Европы, потому что "теневой флот" может огрызаться на подобные решения европейцев», — высказался сенатор.

Под ограничительные меры ЕС попали американец Джон Марк Дуганадекан, работавший помощником шерифа Флориды и уличенный в публичной поддержке России, и украинская журналистка Диана Панченко. Кроме того, санкции ввели против Международного движения русофилов и 142-го батальона радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России.

До этого сообщалось, что постоянные представители стран ЕС согласовали расширение рестрикций против России за якобы «дестабилизирующие действия».

