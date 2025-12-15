Среди жертв теракта в Австралии оказались россияне

Захарова: Среди жертв теракта в австралийском Сиднее оказались граждане России

Среди жертв теракта в австралийском Сиднее оказались российские граждане. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — рассказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает произошедший в Австралии теракт.

Исполнителями теракта в Сиднее оказались 50-летний Саджид Акрам и его 24-летний сын Навид. Правоохранительные органы подозревают их в связях с местной ячейкой «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Теракт совершили 14 декабря. Целью нападавших стали отдыхающие на пляже Бонди, где в момент теракта проходило мероприятие, посвященное еврейскому религиозному празднику Ханука.