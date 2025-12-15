Реклама

10:42, 15 декабря 2025Из жизни

Стало известно о связи шведской принцессы и Джеффри Эпштейна

Шведскую принцессу Софию уличили в связях с Джеффри Эпштейном
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Шведская королевская семья была вынуждена второй раз прокомментировать контакты принцессы Софии с осужденным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Daily Mail.

Принцесса София — супруга принца Карла Филиппа, третьего претендента на престол в линии наследования. София — бывшая фотомодель и участница реалити-шоу «Paradise Hotel». До замужества она успела сняться топлес для мужского журнала, а также часто фигурировала в светских хрониках. В феврале 2025 года связь Софии с Джеффри Эпштейном стала достоянием общественности благодаря расследованию некоммерческого сайта DDoScrets, который опубликовал около 20,9 тысячи неотредактированных писем педофила.

Среди них были сообщения от шведской бизнесвумен Барбро Энбом. В декабре 2005 года в письме к Эпштейну она представила ему 21-летнюю Софию Хелльквист как «подающую надежды актрису», приложив ее фотографию и предложив встретиться. Финансист моментально отреагировал, предложив девушке прилететь на несколько дней на его частный остров Литл-Сент-Джеймс. Королевский двор отреагировал на публикацию письма: представители семьи подтвердили, что принцесса встречалась с Эпштейном «несколько раз около 2005 года», но контакты прекратились 20 лет назад и приглашение на остров она не приняла.

Новая утечка файлов электронной почты Эпштейна доказывает, что в январе 2008 года в качестве подарка на его 55-летие ему была отправлена фотография Софии. Это произошло, когда он уже находился под следствием за склонение несовершеннолетней девушки к проституции. На снимке, названном «Шведские девушки», запечатлены улыбающаяся София, Энбом и еще две молодые женщины на фоне рождественских елок.

После публикации фото в шведской прессе дворец снова выступил с заявлением. «Никто не может помнить каждого человека, с которым он встречался на протяжении жизни. Однако принцесса София припоминает, что встречалась с Эпштейном несколько раз около 20 лет назад. Нужно учитывать, что эти встречи проходили в публичных местах — в ресторане и на кинопремьере», — говорится в заявлении. При этом опровергается информация, что Эпштейн помогал Софии с визой в США, актерскими курсами или встречался с ней наедине.

Ранее сообщалось, что финансист Джеффри Эпштейн пытался устранить младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю (после лишения титула принца в 2025 году — Эндрю Маунтбеттен-Виндзор) и его бывшую жену Сару Фергюсон. Это произошло в 2019 году: когда Эпштейн якобы страдал от паранойи и считал, что принц или его бывшая жена могут раскрыть подробности его преступлений.

