Суд встал на сторону матери дрейфовавшего два месяца в Охотском море россиянина

Суд по просьбе матери передал в Бурятию дело Пичугина, дрейфовавшего в море

Суд удовлетворил просьбу матери Михаила Пичугина, который дрейфовал в Охотском море два месяца на лодке-катамаране, и передал на рассмотрение его уголовное дело в Бурятию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина просила об изменении территориальной подсудности дела ее сына, так как она живет в Улан-Удэ и не может ездить в суд Николаевска-на-Амуре, куда изначально было передано дело Пичугина. Мать братьев Пичугиных, один из которых на скамье подсудимых, а второй вместе с сыном-подростком не выжил во время путешествия, обратилась с ходатайством в конце октября и в итоге суд встал на ее сторону.

9 августа 2024 года 46-летний Михаил Пичугин, 49-летний Сергей Пичугин (брат) и 15-летний Илья Пичугин (племянник) вышли в море на лодке-катамаране «Байкат 470». У них был план достичь Сахалина, стартовав от побережья Хабаровского края. Через три дня они так и не достигли ранее оговоренного места. На их поиски потратили больше месяца, но тщетно.

По истечении 67 дней лодку заметили рыбаки на судне «Ангел» в 23 километрах от берегов Камчатки, на борту находились выживший Михаил и два тела. За это время он похудел на 50 килограммов, его отправили в больницу.

Пичугина обвиняют в нарушениях при подготовке к путешествию, в частности, он не очистил охлаждающую систему от отложений солей, из-за чего мотор вышел из строя. Также Пичугин не имел права уводить катамаран на расстояние более чем 1,6 морской мили (около 3 километров) от берега. Поломка на судне произошла, когда оно было на расстоянии 19,2 километра от берега.