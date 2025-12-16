Реклама

06:31, 17 декабря 2025Спорт

Ефимова показала фигуру в разноцветном купальнике

Юлия Ефимова показала фигуру в разноцветном купальнике
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @pryanya93

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выложила новую публикацию в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в полный рост в разноцветном купальнике. На снимке она находится на пляже по щиколотку в воде. Геолокация у этой фотографии не указана, но на одной из предыдущих сторис, где Ефимова находится на пляже с подругами, указано, что снимок сделан во Флориде (США).

Ранее Ефимова опубликовала фото в откровенном розовом бикини. Спортсменка сфотографировалась с подругами.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

