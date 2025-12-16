Кафельников объяснил решение российской теннисистки выступать за Узбекистан

Кафельников: Кудерметова решила играть за Узбекистан из-за гражданства бойфренда

Победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников объяснил решение российской теннисистки Полины Кудерметовой выступать за Узбекистан. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, бойфрендом россиянки является гражданин Узбекистана. «Он ее в это и втянул, абсолютно нормальная практика. Не считаю уход Кудерметовой потерей для нашего тенниса», — заявил Кафельников.

О переходе Кудерметовой под флаг Узбекистана стало известно 14 декабря. Новая страна появилась в профиле спортсменки на сайте Международной федерации тенниса (ITF). Сама она не комментировала смену гражданства.

22-летняя Полина Кудерметова — младшая сестра теннисистки Вероники Кудерметовой, которая является пятой ракеткой России и занимает 30-е место в рейтинге WTA. Кудерметова-младшая находится на 104-м месте в рейтинге.