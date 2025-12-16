Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:28, 16 декабря 2025Спорт

Кафельников объяснил решение российской теннисистки выступать за Узбекистан

Кафельников: Кудерметова решила играть за Узбекистан из-за гражданства бойфренда
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников объяснил решение российской теннисистки Полины Кудерметовой выступать за Узбекистан. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, бойфрендом россиянки является гражданин Узбекистана. «Он ее в это и втянул, абсолютно нормальная практика. Не считаю уход Кудерметовой потерей для нашего тенниса», — заявил Кафельников.

О переходе Кудерметовой под флаг Узбекистана стало известно 14 декабря. Новая страна появилась в профиле спортсменки на сайте Международной федерации тенниса (ITF). Сама она не комментировала смену гражданства.

22-летняя Полина Кудерметова — младшая сестра теннисистки Вероники Кудерметовой, которая является пятой ракеткой России и занимает 30-е место в рейтинге WTA. Кудерметова-младшая находится на 104-м месте в рейтинге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Зеленский обсудил с королем европейской страны продолжение военной помощи Украине

    Девочка сбежала из российского детсада во время утренника

    В Госдуме высказались о гарантиях безопасности для Украины

    Песков высказался об участии Европы в переговорах по Украине словами «ничего хорошего»

    Москвичам рассказали о погоде в январе

    Россия утратила лидерские позиции среди основных поставщиков газа в ЕС

    Названа цена самой дешевой студии в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok