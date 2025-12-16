Реклама

17:15, 16 декабря 2025

ПСЖ обязали выплатить Мбаппе миллионы евро

Суд обязал ПСЖ выплатить футболисту Мбаппе 61 миллион евро
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Парижский суд обязал «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) выплатить французскому нападающему Килиану Мбаппе 61 миллион евро в качестве компенсации за невыплаченную зарплату и бонусы.​ Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, судебный процесс начался 17 ноября. Футболист изначально требовал 263 миллиона евро из-за отстранения от матчей и принудительных тренировок с «нежелательными» игроками после отказа продлить контракт в сезоне-2023/2024. Клуб подал встречный иск на 240 миллионов евро, обвинив форварда в срыве сделки с «Аль-Хилялем» за 300 миллионов евро, однако все претензии ПСЖ были отклонены.

Ранее Мбаппе обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций и юридическую комиссию французской лиги с требованием выплатить ему компенсацию. Клуб заявил, что не будет исполнять требование, и подал апелляцию.

Мбаппе перешел в мадридский «Реал» летом 2024-го. За ПСЖ форвард выступал с 2017 года. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Франции, четыре раза завоевывал Кубок страны и три — Суперкубок.

