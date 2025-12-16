Россиянин поставил 200 рублей на футбольные матчи и выиграл 4 миллиона

Россиянин поставил 200 рублей на 21 футбольный матч и выиграл 4 миллиона

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 200 рублей на 21 футбольный матч. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин собрал экспресс с общим коэффициентом 20000,00. В нем фигурировали матчи как из топ-5 европейских чемпионатов, так и встречи из первенств Греции, Турции, Чехии, Нидерландов и Бельгии.

Все прогнозы игрока оказались верными, ставка сыграла, и он заработал четыре миллиона рублей. Самым большим коэффициентом в экспрессе был 3,17 — ставка на победу «Эспаньола» над «Хетафе» в чемпионате Испании.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.

