20:33, 16 декабря 2025Спорт

Россиянин поставил 200 рублей на футбольные матчи и выиграл 4 миллиона

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 200 рублей на 21 футбольный матч. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин собрал экспресс с общим коэффициентом 20000,00. В нем фигурировали матчи как из топ-5 европейских чемпионатов, так и встречи из первенств Греции, Турции, Чехии, Нидерландов и Бельгии.

Все прогнозы игрока оказались верными, ставка сыграла, и он заработал четыре миллиона рублей. Самым большим коэффициентом в экспрессе был 3,17 — ставка на победу «Эспаньола» над «Хетафе» в чемпионате Испании.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.

