Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:35, 16 декабря 2025Спорт

Россиянин выиграл 8 миллионов рублей благодаря футбольной ставке

Россиянин выиграл 8 миллионов рублей, поставив на победу «Севильи» в Испании
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Клиент букмекерской конторы выиграл 8 миллионов рублей, сделав ставку на матч 16-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Овьедо». Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил 4 миллиона рублей на победу «Севильи» при коэффициенте в 2,05. Встреча завершилась победой команды со счетом 4:0.

После 16 матчей «Севилья» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Овьедо» находится на предпоследнем, 19-м месте с десятью очками.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 50 тысяч рублей на матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Россиянин спрогнозировал победу англичан со счетом 2:1, а также то, что форвард «горожан» Эрлинг Холанд забьет гол. На комбинацию этих событий давали коэффициент 20,00. Ставка игрока сыграла, и он приумножил ее до миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    На Западе ответили на вопрос об отправке военных на Украину

    Суды из-за российских активов сочли рискованными для Евросоюза

    Долина лишилась концертов на фоне скандала

    Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

    Карпов оценил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста

    Российский автозавод запустил производство новых кроссоверов

    Шансы на скорый прогресс в украинском урегулировании оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok