Россиянин выиграл 8 миллионов рублей благодаря футбольной ставке

Россиянин выиграл 8 миллионов рублей, поставив на победу «Севильи» в Испании

Клиент букмекерской конторы выиграл 8 миллионов рублей, сделав ставку на матч 16-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Овьедо». Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил 4 миллиона рублей на победу «Севильи» при коэффициенте в 2,05. Встреча завершилась победой команды со счетом 4:0.

После 16 матчей «Севилья» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Овьедо» находится на предпоследнем, 19-м месте с десятью очками.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 50 тысяч рублей на матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Россиянин спрогнозировал победу англичан со счетом 2:1, а также то, что форвард «горожан» Эрлинг Холанд забьет гол. На комбинацию этих событий давали коэффициент 20,00. Ставка игрока сыграла, и он приумножил ее до миллиона рублей.