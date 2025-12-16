Реклама

09:47, 16 декабря 2025Спорт

Российский вратарь сломал клюшку после очередного поражения в НХЛ

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brad Penner-Imagn Images / Reuters

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин сломал клюшку после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс». Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 1:4. Для «Рейндержс» это 12-е домашнее поражение в текущем сезоне. При этом Шестеркин отразил 22 из 25 бросков и был назван третьей звездой матча. После окончания встречи он ушел в подтрибунное помещение, где дал волю эмоциям.

«Рейнджерс» располагается на 12-м месте в Восточной Конференции НХЛ, набрав 36 очков в 34 матчах. «Анахайм» идет пятым на Западе с 33 очками в 41 встрече.

Шестеркин играет за «Рейнджерс» с 2019 года. В декабре 2024 года он подписал новый восьмилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» с зарплатой 11,5 миллиона долларов в год.

