Королеву красоты лишили титула за расистское фото

«Мисс Финляндию» Сару Дзафце лишили титула за расистское фото в соцсети

Обладательницу титула «Мисс Финляндия» Сару Дзафце лишили титула. Об этом сообщает BBC News.

Поводом для скандала стала фотография, которую она опубликовала в соцсети. На снимке королева красоты пальцами оттягивала уголки глаз, чтобы они казались узкими и раскосыми. Фото было подписано словами «ем с китайцами».

В Японии, Южной Корее и Китае пост «Мисс Финляндия» сочли расистским. Девушка пыталась оправдываться и даже заявила, что сделала такой жест, потому что у нее болела голова. Затем она и организаторы национального конкурса красоты все же принесли извинения. Несмотря на это, скандал продолжился. По поводу фото высказался даже премьер Финляндии, назвавший жест Сары Дзафце бездумным и глупым.

В конце концов организаторы конкурса «Мисс Финляндия» приняли решение лишить девушку титула. «Когда на человека возложена роль национального и международного представителя, его действия и ответственность неразделимы», — говорится в их заявлении.

Ранее сообщалось, что совладельца конкурса красоты «Мисс Вселенная» заподозрили в контрабанде оружия, наркотиков и горючего. В частности, ему вменяют снабжение заправок в Мексике углеводородным топливом, нелегально привезенным из Гватемалы.