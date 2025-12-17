Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:08, 17 декабря 2025Из жизни

Королеву красоты лишили титула за расистское фото

«Мисс Финляндию» Сару Дзафце лишили титула за расистское фото в соцсети
Олег Парамонов
Олег Парамонов
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»

Фото: Mohan Raj / Getty Images

Обладательницу титула «Мисс Финляндия» Сару Дзафце лишили титула. Об этом сообщает BBC News.

Поводом для скандала стала фотография, которую она опубликовала в соцсети. На снимке королева красоты пальцами оттягивала уголки глаз, чтобы они казались узкими и раскосыми. Фото было подписано словами «ем с китайцами».

В Японии, Южной Корее и Китае пост «Мисс Финляндия» сочли расистским. Девушка пыталась оправдываться и даже заявила, что сделала такой жест, потому что у нее болела голова. Затем она и организаторы национального конкурса красоты все же принесли извинения. Несмотря на это, скандал продолжился. По поводу фото высказался даже премьер Финляндии, назвавший жест Сары Дзафце бездумным и глупым.

Материалы по теме:
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
7 октября 2025
На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?
На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?
28 августа 2025
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
5 октября 2025
На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками. Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?
На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками.Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?
20 ноября 2025

В конце концов организаторы конкурса «Мисс Финляндия» приняли решение лишить девушку титула. «Когда на человека возложена роль национального и международного представителя, его действия и ответственность неразделимы», — говорится в их заявлении.

Ранее сообщалось, что совладельца конкурса красоты «Мисс Вселенная» заподозрили в контрабанде оружия, наркотиков и горючего. В частности, ему вменяют снабжение заправок в Мексике углеводородным топливом, нелегально привезенным из Гватемалы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Россиянам назвали способы похорошеть перед Новым годом

    Найдено предсказание Жириновского «Трамп берет Венесуэлу, мы — Украину»

    Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

    Небо окрасилось в необычный цвет и напугало британцев

    Депутаты Европарламента испугались США

    Обновление для iPhone вызвало скандал

    В Германии канцлера Мерца назвали сумасшедшим из-за мыслей о конфликте с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok