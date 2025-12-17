Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:45, 17 декабря 2025Путешествия

Находящимся в Таиланде россиянам сделали важное предупреждение

Россиян в Таиланде снова призвали не посещать приграничные районы с Камбоджей
Алина Черненко

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Находящихся в Таиланде россиян снова призвали не посещать приграничные районы с Камбоджей. Важное предупреждение для соотечественников сделали в Министерстве иностранных дел России, оно опубликовано в Telegram-канале МИД.

Уточняется, что такая рекомендация дана в связи с эскалацией таиландско-камбоджийского пограничного конфликта. Речь идет о провинциях Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури и Трат.

Кроме того, в посольстве России в этой азиатской стране посоветовали соотечественникам внимательно отслеживать официальную информацию от местных властей.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи начались 8 декабря. В связи с этим россиян попросили не посещать некоторые районы королевства. Позже появилась информация, что иностранных туристов, в том числе россиян, начали массово задерживать после прилета в Таиланд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    На Украине понадеялись на чудо для перемирия с Россией

    Ивлеева похвасталась подарком от мужа за четыре миллиона рублей

    Россиян призвали срочно полить новогоднюю ель раствором аспирина

    Белоусов назвал долю спасенных после ранения на поле боя участников СВО

    На Украине заявили о незавидном положении Зеленского из-за переговоров

    В Роскомнадзоре сделали заявление о Roblox

    Находящимся в Таиланде россиянам сделали важное предупреждение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok