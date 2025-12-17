Находящимся в Таиланде россиянам сделали важное предупреждение

Россиян в Таиланде снова призвали не посещать приграничные районы с Камбоджей

Находящихся в Таиланде россиян снова призвали не посещать приграничные районы с Камбоджей. Важное предупреждение для соотечественников сделали в Министерстве иностранных дел России, оно опубликовано в Telegram-канале МИД.

Уточняется, что такая рекомендация дана в связи с эскалацией таиландско-камбоджийского пограничного конфликта. Речь идет о провинциях Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури и Трат.

Кроме того, в посольстве России в этой азиатской стране посоветовали соотечественникам внимательно отслеживать официальную информацию от местных властей.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи начались 8 декабря. В связи с этим россиян попросили не посещать некоторые районы королевства. Позже появилась информация, что иностранных туристов, в том числе россиян, начали массово задерживать после прилета в Таиланд.