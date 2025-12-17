Российские лазеры уничтожили 500 дронов ВСУ

Лазерный комплекс ПВО ВС России уничтожил более 500 дронов ВСУ за три месяца

Лазерный комплекс противовоздушной обороны (ПВО), который используют Вооруженные силы (ВС) России, уничтожил более 500 дронов ВСУ за три месяца испытаний. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что бойцы отряда «Кочевники» испытали экспериментальную установку осенью в рамках прикрытия участка госграницы. В частности, лазер позволил нейтрализовать 40 дронов большой дальности.

Установку можно подготовить к боевому применению примерно за две минуты. Дальность действия комплекса — 1,5 километра. «Эксперимент с таким видом ПВО уже признан успешным, его планируют расширять», — говорится в сообщении.

В октябре на выставке «Интерполитех-2025» холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» впервые представил мобильный лазер для поражения беспилотников. Комплекс способен поразить несколько целей в течение минуты.

В августе в сети появился ролик, демонстрирующий уничтожение дрона-камикадзе FP-1 ВСУ лучом российского боевого лазера.