Наука и техника
19:48, 17 декабря 2025

Российские лазеры уничтожили 500 дронов ВСУ

Лазерный комплекс ПВО ВС России уничтожил более 500 дронов ВСУ за три месяца
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Лазерный комплекс противовоздушной обороны (ПВО), который используют Вооруженные силы (ВС) России, уничтожил более 500 дронов ВСУ за три месяца испытаний. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что бойцы отряда «Кочевники» испытали экспериментальную установку осенью в рамках прикрытия участка госграницы. В частности, лазер позволил нейтрализовать 40 дронов большой дальности.

Установку можно подготовить к боевому применению примерно за две минуты. Дальность действия комплекса — 1,5 километра. «Эксперимент с таким видом ПВО уже признан успешным, его планируют расширять», — говорится в сообщении.

В октябре на выставке «Интерполитех-2025» холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» впервые представил мобильный лазер для поражения беспилотников. Комплекс способен поразить несколько целей в течение минуты.

В августе в сети появился ролик, демонстрирующий уничтожение дрона-камикадзе FP-1 ВСУ лучом российского боевого лазера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
