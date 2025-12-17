Российские лазеры уничтожили 500 дронов ВСУ

Лазерный комплекс противовоздушной обороны (ПВО), который используют Вооруженные силы (ВС) России, уничтожил более 500 дронов ВСУ за три месяца испытаний. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что бойцы отряда «Кочевники» испытали экспериментальную установку осенью в рамках прикрытия участка госграницы. В частности, лазер позволил нейтрализовать 40 дронов большой дальности.
Установку можно подготовить к боевому применению примерно за две минуты. Дальность действия комплекса — 1,5 километра. «Эксперимент с таким видом ПВО уже признан успешным, его планируют расширять», — говорится в сообщении.
В октябре на выставке «Интерполитех-2025» холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» впервые представил мобильный лазер для поражения беспилотников. Комплекс способен поразить несколько целей в течение минуты.
В августе в сети появился ролик, демонстрирующий уничтожение дрона-камикадзе FP-1 ВСУ лучом российского боевого лазера.