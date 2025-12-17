Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:05, 17 декабря 2025Спорт

Тарасова сравнила чемпионат России по фигурному катанию с первенством Европы

Тарасова: Чемпионат России по фигурному катанию интереснее европейского
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила чемпионат России с первенством Европы. Ее слова приводит Sport24.

По ее мнению, российский чемпионат лучше и интереснее европейского. «Я чемпионат России очень люблю и ценю буквально с детских лет, когда я сама на нем выступала. Это одно из лучших соревнований в мире», — заявила Тарасова.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил о деградации женского одиночного катания в России. По его словам,
это связано с отсутствием международных соревнований.

Российские фигуристы отстранены от международных турниров с весны 2022-го. Осенью этого года Петр Гуменник и Аделия Петросян, выступающие в одиночном разряде, вернулись на мировую арену, выступив в квалификации к Олимпиаде-2026. Они одержали победы и смогут поучаствовать в Играх.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Путин назвал сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство

    Белоусов раскрыл число поступивших на службу в 2025 году контрактников

    Похудевший на 80 килограммов 52-летний артист «Кривого зеркала» сделал пластику

    Участвовавшие в конфликте на Украине иностранцы вернулись из России на родину

    Путин поставил перед Минобороны России четыре задачи

    Полина Лурье поделилась планами на бывшую квартиру Долиной

    В России заявили об играющих в русскую рулетку странах Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok