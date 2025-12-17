Тарасова сравнила чемпионат России по фигурному катанию с первенством Европы

Тарасова: Чемпионат России по фигурному катанию интереснее европейского

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила чемпионат России с первенством Европы. Ее слова приводит Sport24.

По ее мнению, российский чемпионат лучше и интереснее европейского. «Я чемпионат России очень люблю и ценю буквально с детских лет, когда я сама на нем выступала. Это одно из лучших соревнований в мире», — заявила Тарасова.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил о деградации женского одиночного катания в России. По его словам,

это связано с отсутствием международных соревнований.

Российские фигуристы отстранены от международных турниров с весны 2022-го. Осенью этого года Петр Гуменник и Аделия Петросян, выступающие в одиночном разряде, вернулись на мировую арену, выступив в квалификации к Олимпиаде-2026. Они одержали победы и смогут поучаствовать в Играх.