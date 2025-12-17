Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:02, 17 декабря 2025Спорт

Тарпищев сделал прогноз на победу Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде-2028

Тарпищев: Теннисистки Андреева и Шнайдер поборются за золото Олимпиады-2028
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сделал прогноз на победу россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тарипищев заявил, что отечественные спортсменки способны побороться за золото Игр. Он подчеркнул, что в мире теннисисток превосходят только итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани.

Андреевой — 18 лет, Шнайдер — 21 год. На Олимпийских играх в Париже россиянки завоевали серебряные медали, дойдя до финала в парном разряде.

Спортсменки стали единственными из россиян, кому удалось завоевать награды на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Всего в соревнованиях приняли участие 15 представителей страны в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ЕС не конфискует их, это сделают США». Вашингтон хочет использовать замороженные в Европе активы России в мирном плане

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Уролог объяснил причину развития цистита после секса

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    Пассажиры подрались в самолете до Таиланда, были сняты с рейса и попали на видео

    Соединение РВСН перевооружили на межконтинентальные «Ярсы»

    ВСУ атаковали Севастополь

    19-летний альпинист попал под лавину на глазах у друга и не выжил

    Селена Гомес высмеяла комментарий фаната об усах на лице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok