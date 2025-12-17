Тарпищев сделал прогноз на победу Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде-2028

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сделал прогноз на победу россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тарипищев заявил, что отечественные спортсменки способны побороться за золото Игр. Он подчеркнул, что в мире теннисисток превосходят только итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани.

Андреевой — 18 лет, Шнайдер — 21 год. На Олимпийских играх в Париже россиянки завоевали серебряные медали, дойдя до финала в парном разряде.

Спортсменки стали единственными из россиян, кому удалось завоевать награды на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Всего в соревнованиях приняли участие 15 представителей страны в нейтральном статусе.