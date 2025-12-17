Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:55, 17 декабря 2025Путешествия

В МИД России рассказали о работе по возвращению похищенных в Мьянме россиян

МИД России Захарова: Дипломаты делают все для возвращения россиян из Мьянмы
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дипломаты делают все для возвращения похищенных россиян из Мьянмы. Об этом рассказала «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Делается все не просто необходимое, но и возможное», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос о работе дипломатов. Захарова напомнила, что российским послам в сотрудничестве с правоохранительными органами Мьянмы удалось вызволить соотечественницу из мошеннического кол-центра в азиатской стране.

Материалы по теме:
Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей
Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей
16 декабря 2025
«Я думала, что залетела от итальянца» Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
«Я думала, что залетела от итальянца»Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
29 января 2025

Она также отметила, что подобная форма эксплуатации людей с использованием современных технологий является гибридным видом преступления, которое еще несколько лет назад было невозможно представить.

«Могу обратить ваше внимание, что наше посольство в Мьянме комментирует, регулярно делится информацией по этим случаям с общественностью», — заключила Захарова.

Ранее стало известно, что российская модель оказалась в рабстве в Мьянме. Позже выяснилось, что в посольство России в Мьянме поступило три обращения от родственников и знакомых похищенных соотечественников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ЕС не конфискует их, это сделают США». Вашингтон хочет использовать замороженные в Европе активы России в мирном плане

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Уролог объяснил причину развития цистита после секса

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    Пассажиры подрались в самолете до Таиланда, были сняты с рейса и попали на видео

    Соединение РВСН перевооружили на межконтинентальные «Ярсы»

    ВСУ атаковали Севастополь

    19-летний альпинист попал под лавину на глазах у друга и не выжил

    Селена Гомес высмеяла комментарий фаната об усах на лице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok