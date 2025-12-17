В МИД России рассказали о работе по возвращению похищенных в Мьянме россиян

МИД России Захарова: Дипломаты делают все для возвращения россиян из Мьянмы

Дипломаты делают все для возвращения похищенных россиян из Мьянмы. Об этом рассказала «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Делается все не просто необходимое, но и возможное», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос о работе дипломатов. Захарова напомнила, что российским послам в сотрудничестве с правоохранительными органами Мьянмы удалось вызволить соотечественницу из мошеннического кол-центра в азиатской стране.

Она также отметила, что подобная форма эксплуатации людей с использованием современных технологий является гибридным видом преступления, которое еще несколько лет назад было невозможно представить.

«Могу обратить ваше внимание, что наше посольство в Мьянме комментирует, регулярно делится информацией по этим случаям с общественностью», — заключила Захарова.

Ранее стало известно, что российская модель оказалась в рабстве в Мьянме. Позже выяснилось, что в посольство России в Мьянме поступило три обращения от родственников и знакомых похищенных соотечественников.