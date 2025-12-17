В МИД России рассказали о работе по возвращению похищенных в Мьянме россиян

Дипломаты делают все для возвращения похищенных россиян из Мьянмы. Об этом рассказала «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Делается все не просто необходимое, но и возможное», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос о работе дипломатов. Захарова напомнила, что российским послам в сотрудничестве с правоохранительными органами Мьянмы удалось вызволить соотечественницу из мошеннического кол-центра в азиатской стране.
Она также отметила, что подобная форма эксплуатации людей с использованием современных технологий является гибридным видом преступления, которое еще несколько лет назад было невозможно представить.
«Могу обратить ваше внимание, что наше посольство в Мьянме комментирует, регулярно делится информацией по этим случаям с общественностью», — заключила Захарова.
Ранее стало известно, что российская модель оказалась в рабстве в Мьянме. Позже выяснилось, что в посольство России в Мьянме поступило три обращения от родственников и знакомых похищенных соотечественников.