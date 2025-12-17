Жулин порассуждал о деградации женского одиночного фигурного катания в России

Жулин затруднился сказать, деградировало ли женское одиночное катание в России

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин порассуждал о состоянии женского одиночного катания в стране. Об этом сообщает Sport24.

Специалист затруднился сказать, деградирует ли оно. При этом специалист добавил, что раньше в России были «великие» Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова.

«Сейчас девушек такого калибра нет и близко, даже на горизонте никого не могу выделить», — отметил Жулин. Он добавил, что мировое женское фигурное катание полностью деградировало без россиянок.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил о деградации женского одиночного катания в России. По его словам,

это связано с отсутствием международных соревнований.