20:41, 17 декабря 2025Спорт

Журова сделала заявление о позиции украинского спорта по возвращению России

Депутат Журова заявила, что на Украине пытаются политизировать детский спорт
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова сделала заявление о позиции украинского спорта по возвращению России на международные турниры. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что высказывания главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта свидетельствуют о попытках политизировать детей и использовать спорт в политических целях. «Конечно, это у них не выйдет», — посчитала депутат.

Ранее Гутцайт высказался о возможном бойкоте соревнований с участием российских спортсменов. По его словам, украинцы не будут бойкотировать турниры, однако не будут пожимать руки россиянам и фотографироваться с ними.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта до международных турниров с флагом и гимном. В организации подчеркнули, что определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой отдельно взятой международной спортивной федерации.

