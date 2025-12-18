Реклама

Спорт
14:07, 18 декабря 2025Спорт

Четыре отбитых Сафоновым пенальти лишили россиянина почти двух миллионов рублей

Сафонов принес ПСЖ победу и лишил россиянина почти 2 миллионов рублей выигрыша
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов принес команде победу над бразильским «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок и лишил россиянина почти двух миллионов рублей выигрыша. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок собрал экспресс из пяти событий, последним из которых должна была стать победа «Фламенго» любым способом, включая серию пенальти. Клиент букмекерской конторы сделал ставку в размере 160 тысяч рублей и мог получить 1889600 рублей. Однако четыре отбитых Сафоновым одиннадцатиметровых лишили россиянина выигрыша.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти обыграл «Фламенго» и выиграл Межконтинентальный кубок. Сафонов провел на поле весь матч, отразив 4 одиннадцатиметровых из пяти в серии. Российский вратарь вместе с клубом завоевал шестой трофей в нынешнем сезоне.

После матча болельщики раскупили в клубном онлайн-магазине все майки Сафонова. При этом футболки других игроков команды есть в продаже.

