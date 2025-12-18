Глава РФС оценил игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Глава РФС Дюков назвал выдающейся игру Сафонова в Межконтинентальном кубке

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил игру вратаря парижского ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Об этом сообщается на сайте РФС.

Функционер назвал игру голкипера выдающейся. «Матвей впервые в истории турниров ФИФА отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии и сделал решающий вклад в победу своего клуба», — напомнил Дюков.

Глава РФС добавил, что Сафонов вдохновляет юных футболистов в России. «Еще раз поздравляю Матвея и желаю не останавливаться на достигнутом!» — пожелал Дюков.

17 декабря Сафонов принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти российский голкипер совершил четыре сейва подряд и принес парижанам шестой титул в нынешнем сезоне.