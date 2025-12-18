Мостовой фразой «били так, что беременная отобьет» оценил сейвы Сафонова за ПСЖ

Мостовой: Игроки «Фламенго» били так, что беременная отобьет, но Сафонов молодец

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил сейвы российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в серии послематчевых пенальти с бразильским «Фламенго». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Игроки "Фламенго" пробили так, что даже беременная отобьет, но это не важно. Матвей цепляется за свой шанс, молодец», — заявил Мостовой. По мнению бывшего футболиста, Сафонов все еще не гарантировал себе место в основе ПСЖ.

«Представьте на секунду, если бы ПСЖ проиграл по пенальти — что тогда было бы? Хорошо, что так сложилось, и Матвей отбил четыре пенальти подряд», — отметил Мостовой. Он добавил, что теперь главному тренеру парижского клуба Луису Энрике будет сложнее оставить Сафонова на скамейке запасных.

17 декабря Сафонов принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1. В серии пенальти российский голкипер совершил четыре сейва подряд и принес парижанам шестой титул в нынешнем сезоне.

