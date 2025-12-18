DE: Путин словами о достижении целей СВО сделал Киеву зловещее предупреждение

Президент России Владимир Путин своими словами о специальной военной операции (СВО) на Украине сделал Киеву зловещее предупреждение. Такое мнение выразила британская газета Daily Express (DE).

В западном издании напомнили, что российский лидер, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что цели СВО будут безусловно достигнуты. «Затем он зловеще предупредил, что если Украина не захочет предметного обсуждения этого вопроса, то Россия освободит свои исторические земли на поле боя», — говорится в материале.

В DE также назвали слова Путина бескомпромиссным ультиматумом.

Ранее сообщалось, что президент России также заявил об уверенном продвижении Вооруженных сил страны вперед на всей линии фронта. «Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта», — отметил глава государства. Кроме того, Путин раскрыл, что российские военные имеют возможность наращивать темпы наступления на ключевых направлениях СВО.