22:39, 18 декабря 2025Спорт

Нурмагомедов поделился фотографиями и видео из родного села

Хабиб Нурмагомедов поделился фотографиями и видео из родного села Сильди
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поделился фотографиями из родного села Сильди в Дагестане.

Спортсмен опубликовал горные пейзажи, фотографии и ролики из спортзала, видео с тренирующимися атлетами. Нурмагомедов добавил, что посетил Сильди пару дней назад.

Ранее Нурмагомедов назвал лучшего спортсмена планеты за 100 лет. Боец выбрал американского боксера Мохаммеда Али.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках.

