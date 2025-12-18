Первый тренер Сафонова заявил о превосходстве воспитанника над Акинфеевым

Алексей Чистяков, первый тренер российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова, заявил о превосходстве воспитанника над голкипером московского ЦСКА Игорем Акинфеевым. Об этом сообщает Metaratings.

По мнению специалиста, Сафонов — лучший российский вратарь за последние 10 лет. «По достижениям уже обошел Акинфеева, завоевал все титулы. Сейчас никто из футболистов России с ним не сравнится», — добавил Чистяков.

17 декабря Сафонов принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти российский голкипер совершил четыре сейва подряд и принес парижанам шестой титул в нынешнем сезоне.

Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.