Михаил Барщевский покидает пост полпреда правительства в КС России

Полномочный представитель правительства в Конституционном суде (КС) Михаил Барщевский уходит с поста, о чем он объявил в своем обращении. Барщевский занимал должность 24 года, с 2001-го. В России между тем заговорили о связи такого решения с резонансным делом певицы Ларисы Долиной.

Я перед вами выступаю в последний раз. Хочу сказать, что не со всеми решениями Конституционного суда за эти 25 лет я был согласен. Но важно, что по всем реально очень значимым делам, жизнеопределяющим делам, делам, определяющим жизнь страны, мне нечего предъявить. Я очень доволен тем, что здесь позиция Конституционного суда и правительства, которое я представлял, совпадала Михаил Барщевский представитель правительства РФ в Конституционном суде

В своей речи он отметил, что Конституция — о правах людей, так что Конституционный суд в подавляющем большинстве защищает права граждан, а не права государства. Кроме того, полпред раскритиковал суд за прекращение публикаций особых мнений. По его словам, они служили подпиткой для развития юридической науки.

«Вы как человек, наверное, имеете право это сказать, но там небо распоряжается. (...) Но вам пожелания самые хорошие», — сказал после выступления председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Отставку Барщевского связали со скандалом из-за квартиры Долиной

Об этом высказался политолог Георгий Бовт. По его мнению, Барщевский мог покинуть должность представителя правительства при КС, поскольку косвенно связан со скандалом, о котором особенно активно заговорили после решения Верховного суда о пересмотре дела. Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова — сотрудница адвокатской коллегии «Барщевский и партнеры», которую основал Михаил Барщевский, обратил внимание эксперт.

«Вот, кажется, прорисовывается причина скоропалительной отставки Михаила Барщевского. (...) Фамилия в названии коллегии — не случайное совпадение», — порассуждал он. По мнению Бовта, интересы певицы лоббировались на высоком уровне.

В комментарии «Ленте.ру» Барщевский отверг подобную версию.

Мне исполняется 27 декабря 70 лет. Надо просто посмотреть закон о госслужбе и увидеть, что предельный возраст там 70 лет. При чем тут Долина? Давайте еще скажем, что моя отставка связана с попыткой ЕС изъять российские активы Михаил Барщевский представитель правительства РФ в Конституционном суде

Михаил Барщевский — заслуженный юрист России, доктор юридических наук (с 1997 года), удостоен звания «Почетный адвокат». Он также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, золотой медалью ордена Александра Невского. Действительный государственный советник первого класса. Он также является знатоком телеклуба «Что? Где? Когда?».