Россиянин угадал точный счет трех футбольных матчей и приумножил ставку в 1,6 тысячи раза

Россиянин угадал счет трех футбольных матчей и выиграл 167 тысяч рублей

Клиент букмекерской компании поставил 100 рублей на точный счет в трех футбольных матчах. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин собрал экспресс-ставку. Помимо точного счета в трех матчах чемпионата Испании, он поставил на победу «Херенвена» над «Фейеноордом» в первенстве Нидерландов. Общий коэффициент экспресса составил 1672,13.

Ставка игрока сыграла, и он приумножил ее более чем в 1,6 тысячи раз. Общий выигрыш россиянина составил 167 213 рублей.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 2,3 миллиона рублей, поставив на ничью в матче Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо». Сумма ставки составила 558 тысяч рублей.