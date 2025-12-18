Реклама

02:30, 18 декабря 2025Спорт

Сафонов высказался о победе ПСЖ в Межконтинентальном кубке

Сафонов о победе ПСЖ в Межконтинентальном кубке: Что за вечер
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский голкипер французского футбольного клуба (ФК) «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов в своем Telegram-канале прокомментировал победу в финале Межконтинентального кубка над бразильским «Фламенго».

«Что за вечер», — написал вратарь.

Встреча прошла 17 декабрь в Эр-Райяне и завершилась победой французов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Российский голкипер Матвей Сафонов, защищавший ворота, отразил четыре пенальти и принес титул своей команде.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2029-го.

