Сафонов высказался о победе ПСЖ в Межконтинентальном кубке

Сафонов о победе ПСЖ в Межконтинентальном кубке: Что за вечер

Российский голкипер французского футбольного клуба (ФК) «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов в своем Telegram-канале прокомментировал победу в финале Межконтинентального кубка над бразильским «Фламенго».

«Что за вечер», — написал вратарь.

Встреча прошла 17 декабрь в Эр-Райяне и завершилась победой французов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Российский голкипер Матвей Сафонов, защищавший ворота, отразил четыре пенальти и принес титул своей команде.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2029-го.