Список работающих без интернета сайтов обновили

Минцифры: В «белый список» внесли сайт «Итоги года с Владимиром Путиным»

Минцифры обновило список сайтов, работающих без интернета, добавив в него информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что в «белый список» также попали сайты МВД, МЧС, Совета Федерации и Московской биржи. Кроме того, в перечь вошли информационные ресурсы сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» и сервиса по поиску работы hh.ru.

Ранее стало известно, что в «белый список» внесли страницы Центрального банка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл» и «Эр-Телеком». Кроме того, в него попал сайт информационного агентства ТАСС.

До этого в перечь внесли сайты изданий «Лента.ру», «Газета.ру», РИА Новости и других. Также в нем оказались ресурсы «Почты России» и РЖД.

Список сайтов, работающих без интернета, опубликовали в сентябре. Изначально в него вошли сервисы компании «Яндекс», портал «Госуслуги», почта Mail.ru, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другие ресурсы.