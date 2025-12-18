Реклама

03:17, 18 декабря 2025Спорт

Украинский защитник ПСЖ отказался участвовать в поздравлении Сафонова

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинский защитник французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Илья Забарный не участвовал в поздравлении российского одноклубника Матвея Сафонова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский вратарь отразил четыре подряд удара в серии пенальти и принес клубу победу в финале Межконтинентального кубка над бразильским «Фламенго».

В первые секунды после победы футболисты клуба подбежали за ворота к Сафонову, взяли на руки и начали раскачивать. Однако Забарный в этот момент находился вне вратарской зоны.

До этого Сафонов в своем Telegram-канале прокомментировал победу в финале Межконтинентального кубка.

Встреча прошла 17 декабрь в Эр-Райяне и завершилась победой французов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Российский голкипер, защищавший ворота, отразил четыре пенальти и принес титул своей команде.

