20:16, 18 декабря 2025Силовые структуры

Устроившему резню в российском техникуме отказали в одной просьбе

Корюкову отказали в суде присяжных по делу о нападении на техникум Архангельска
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Северный флотский суд отклонил просьбу бывшего студента Корюкова, устроившего резню в техникуме Архангельска. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного дела коллегией присяжных, однако получил отказ. Срок его содержания под стражей продлен до 8 июня 2026 года.

Следующее заседание суда пройдет 23 декабря. Дело будет рассматривать Архангельский гарнизонный военный суд.

30 сентября юношу заключили под стражу. На суде он заявил, что хотел лишь припугнуть завуча. Днем ранее Корюков пришел в архангельский техникум и напал на сотрудников. Он успел нанести ножевые раны четверым, прежде чем его задержали студенты.

Корюков был отчислен из учебного заведения, что и спровоцировало нападение. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, он частично признал вину.

