04:43, 19 декабря 2025Путешествия

Ограничения введены еще в двух российских аэропортах

Росавиация: Аэропорты Самары и Ярославля не принимают и не выпускают самолеты
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Аэропорты Самара (Курумоч) и Ярославль (Туношна) временно прекратили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения начали действовать в 04:40 по московскому времени 19 декабря. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения также действуют в аэропортах: Калуги, Пензы, Саратова, Тамбова и Волгограда.

Ранее стало известно об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Таганрог и Ростов. В регионах работает система противовоздушной обороны (ПВО). Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Кроме того, власти четырех российских регионов объявили ракетную опасность.

