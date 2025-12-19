Ограничения введены еще в двух российских аэропортах

Росавиация: Аэропорты Самары и Ярославля не принимают и не выпускают самолеты

Аэропорты Самара (Курумоч) и Ярославль (Туношна) временно прекратили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения начали действовать в 04:40 по московскому времени 19 декабря. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения также действуют в аэропортах: Калуги, Пензы, Саратова, Тамбова и Волгограда.

Ранее стало известно об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Таганрог и Ростов. В регионах работает система противовоздушной обороны (ПВО). Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Кроме того, власти четырех российских регионов объявили ракетную опасность.