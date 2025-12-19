Получивший травму Сафонов обратился к болельщикам

Сломавший руку футболист ПСЖ Сафонов поблагодарил болельщиков за поддержку

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов, сломавший руку во время финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго», обратился к болельщикам. Его слова приводятся в Telegram-канале команды.

Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку, подчеркну, что будет продолжать работать и идти дальше. «И вы же знаете, что бы ни случилось, меня не сломать», — заявил Сафонов.

Ранее 19 декабря в ПСЖ рассказали, что футболист получил перелом левой руки. Отмечается, что повторное обследование будет проведено через 3-4 недели.

Двумя днями ранее Сафонов принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти российский голкипер совершил четыре сейва подряд и помог парижанам завоевать шестой титул в нынешнем сезоне.