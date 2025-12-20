Реклама

23:55, 20 декабря 2025Спорт

Песков оценил сейвы Сафонова за ПСЖ

Пресс-секретарь Песков назвал сейвы футболиста Сафонова за ПСЖ шикарными
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сейвы российского голкипера «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова в серии послематчевых пенальти Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Его слова приводит РИА Новости.

Песков назвал выступление футболиста шикарным. «Его команда гордится им — и правильно делает», — заявил он.

19 декабря в ПСЖ рассказали, что футболист получил перелом левой руки. Отмечается, что повторное обследование будет проведено через 3-4 недели.

Двумя днями ранее Сафонов принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти российский голкипер совершил четыре сейва подряд и помог парижанам завоевать шестой титул в нынешнем сезоне.

