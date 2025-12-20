Реклама

22:58, 20 декабря 2025

Российский хоккеист описал чтение «Мертвых душ» словами «я засыпал»

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова

Фото: Olga Bocharnikova / Shutterstock / Fotodom

Алексей Егоров, российский защитник фарм-клуба «Металлурга» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), рассказал, что не любит читать. Его слова приводятся на сайте организации.

Егоров вспомнил попытку прочесть «Мертвые души» Николая Гоголя во времена занятий в СДЮШОР. По его словам, каждые 10 страниц он засыпал из-за длинных описаний, которые его раздражали. Хоккеист «Магнитки» посчитал, что просто не нашел подходящий жанр для чтения.

В текущем сезоне Егоров набрал 16 очков (0+16) в 34 матчах ВХЛ.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов оценил идею министра спорта Михаила Дегтярева о введении перечня книг, необходимых для прочтения футболистам. Он поддержал инициативу.

