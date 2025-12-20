Реклама

13:07, 20 декабря 2025Мир

В Польше поздравили Орбана с «орденом Ленина»

МИД Польши поздравил премьера Венгрии Орбана с «орденом Ленина»
Майя Назарова

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с «орденом Ленина». Таким образом польский политик отреагировал в соцсети X на публикацию премьера о результатах саммита Евросоюза (ЕС), на котором не согласовали использование российских активов для кредита Украине, передает ТАСС.

Сикорский прикрепил к посту изображение высшей награды СССР.

До этого Орбан подчеркнул, что вместо использования активов России страны ЕС решили выделить 90 миллиардов евро из общего бюджета. «Мы не позволили Европе объявить войну России, используя российские ресурсы», — поделился он.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник предположил, что Украина получает основное финансирование от Германии при поддержке Брюсселя и Лондона.

18 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что Брюссель предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Он будет основан на бюджете Евросоюза и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных активов России.

