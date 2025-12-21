Реклама

00:39, 21 декабря 2025Мир

Каллас заставили публично извиниться за ложь

ERR: Каллас принесла публичные извинения за ложь в соцсетях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас принесла публичные извинения фонду «В Защиту семьи и традиции» (SAPTK) в соответствии с решением суда. Об этом информирует ERR.

«Я, Кая Каллас, в публикации от 17.02.2022 распространила недостоверные утверждения о том, будто на митинге, организованном Варро Вооглайдом и фондом SAPTK, были нападения на эстонскую полицию», — говорится в заявлении.

Также Каллас отметила, что солгала о том, «будто Варро Вооглайд и партия EKRE организовали митинг 23.10.2021 на площади Вабадузе». Указанные утверждения не соответствуют действительности, цитирует издание политика.

По данным ERR, во вторник Верховный суд Эстонии отказался рассматривать апелляцию Каллас по делу о якобы имевшем место нападении на представителей власти во время демонстрации в период пандемии коронавируса. Таким образом, остались в силе предыдущие решения уездного и окружного судов.

Ранее западный профессор Гленн Дизен заявил, что Кая Каллас фактически провоцирует военный конфликт, призывая другие государства разорвать дипломатические отношения с Россией.

До этого политик сообщила, что ЕС выделит Армении 15 миллионов евро для противодействия России.

В свою очередь, геополитик Пепе Эскобар высказал мнение, что Европейский союз (ЕС) находится в упадке из-за действий главы евродипломатии Каи Каллас.

