Момент захвата нефтяного танкера с венесуэльской нефтью сняли на видео

Министр Ноэм показала видео захвата США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы

@Sec_Noem / X

Момент захвата Соединенными Штатами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы сняли на видео. Его опубликовала в соцсети X министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«США продолжат борьбу с незаконным перемещением запрещенной нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы найдем вас и остановим», — прокомментировала в своем посте кадры американский министр.

ВС США 20 декабря поднялись на борт танкера, чтобы послать сигнал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. По данным издания Axios, танкер перевозил венесуэльскую нефть, пытаясь обойти объявленную ранее блокаду. Также выяснилось, что груз на танкере принадлежит трейдеру из Китая, а само судно шло под флагом Панамы.

Власти Венесуэлы осудили действия Соединенных Штатов, заявив, что это нарушает международное право, конвенцию о морском судоходстве и Устав ООН.