Норвежский журналист назвал Большунова хулиганом

Норвежский журналист Сальтведт назвал Большунова хулиганом

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказался об отказе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова общаться с журналистом «Матч ТВ» Михаилом Горевановым. Об этом сообщает Sport24.

Он назвал спортсмена хулиганом. «Все, что делает Большунов в последнее время, это действительно очень странно. Все это просто возмутительно!» — добавил Сальтведт.

Ранее Большунов поругался с журналистом «Матч ТВ» после классического спринта на этапе Кубка России в Ижевске, где занял четвертое место. Корреспондент Михаил Гореванов попытался взять комментарий, однако получил резкий отказ. Большунов обвинил СМИ в хайпе на его имени ради рейтингов.​

7 декабря Большунов проиграл на финише масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени. После он не явился на церемонию награждения.