Пескову не понравились некоторые вопросы на прямой линии Путина. Что он сказал о реакции президента на «Итоги года»?

Песков рассказал о не понравившихся вопросах Путину на прямой линии

Пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову не понравились некоторые вопросы, заданные главе государства в рамках программы «Итоги года». Однако, как заявил представитель Кремля, это совершенно нормально, ведь вопросы задаются журналистами в свободном режиме.

«Какие-то понравились, какие-то нет, это нормально совершенно. Главное — журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать его редакция. Все в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что оценивать итоги прямой линии и пресс-конференции должны граждане, для которых и проводится данное мероприятие. Сам же Путин, по словам Пескова, не любит оценивать результаты проведенной работы.

«Вы знаете, что он сам, естественно, не любит оценивать такое. Это должны делать, наверное, слушатели. Все это было для зрителей, для слушателей, для людей, прежде всего. Но вопросов было много, и палитра очень широкая. Спектр тем, которые поднимались, был очень широкий. Конечно, это каждый раз очень ответственное мероприятие, очень богатое с точки зрения содержания», — заявил представитель Кремля.

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

В США восхитились выступлением Путина на прямой линии

Подполковник США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что заявление Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что РФ не собирается ни на кого нападать, сорвало планы Европейского союза (ЕС), направленные на продолжение конфликта на Украине.

«Они [европейцы] готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев», — указал он. Путин же «мастерски напомнил», что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам, восхитился Дэвис.

Как считает подполковник США в отставке, Европе следует прислушаться к словам Путина о причинах конфликта на Украине, а также воздержаться от незаконной конфискации замороженных активов РФ. «Россия словно говорит, что пока есть взаимное уважение, мы будем вас уважать, и ни при каких обстоятельствах не собираемся нападать. Это же простая мысль», — констатировал эксперт.

В словах Путина на прямой линии увидели сигналы для Запада

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, послал сигнал для Запада в ответах на вопросы иностранных журналистов. Такое мнение выразил политолог Александр Асафов.

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

«Сигналы для Запада были посланы, если так можно транслировать, например, в ответах на вопросы иностранных журналистов. Такие вопросы были. И ответ был довольно четким и ясным», — отметил Асафов.

Что касается всего хода урегулирования украинского кризиса и российской позиции, по словам политолога, были еще раз повторены российские условия с учетом реальных положений, устранения первопричин конфликта и обеспечения гарантий безопасности для России. «Теперь вопрос: как это услышат и как это поймут на Западе, но он открытый. Как мы видим, позиция России не изменчива, она реалистична и исходит из вполне конкретных вещей. Президент в очередной раз это сказал», — заключил политолог.

В ходе прямой линии Путин признался в любви и был приглашен на свадьбу

В ходе прямой линии президенту России также было задано множество довольно нестандартных вопросов. Например, Владимир Путин получил приглашение на свадьбу, а также признался, что влюблен.

Вопрос о том, влюблен ли глава государства, Путину задала журналистка «360» Регина Орехова. «Да», — коротко ответил Путин, не раскрыв, в кого именно. До этого, отвечая на другой вопрос, президент заявил, что верит в любовь с первого взгляда.

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пригласил президента России на свадьбу. В ходе прямой линии 23-летний молодой человек сделал предложение своей девушке.

Ответив на очередной вопрос, Путин обратил внимание на мужчину с табличкой «хочу жениться», который представился сотрудником екатеринбургского «Областного телевидения» и в прямом эфире обратился к своей возлюбленной. «Олечка, выходи за меня замуж», — сказал он, добавив, что будет рад видеть главу государства на свадьбе. На поступившее приглашение глава государства не ответил.