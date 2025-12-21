Реклама

01:00, 21 декабря 2025Спорт

Раскрыта причина перелома руки Сафонова

Тренер Кафанов: У Сафонова во время серии пенальти откололся кусок кости
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: IMAGO / Noushad Thekkayil / Global Look Press

Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов получил перелом во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка. Об этом рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в беседе с «Матв ТВ».

Уточняется, что у голкипера откололся кусок кости на руке. «Общался с Матвеем. К сожалению, подтвердилось, что у него перелом», — подчеркнул Кафанов.

По словам тренера, Сафонов пропустит 3–4 недели, после чего приступит к полноценной подготовке.

Ранее 19 декабря в ПСЖ рассказали, что футболист получил перелом левой руки. Отмечается, что повторное обследование будет проведено через 3-4 недели.

Двумя днями ранее Сафонов принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти российский голкипер совершил четыре сейва подряд и помог парижанам завоевать шестой титул в нынешнем сезоне.

