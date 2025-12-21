Российский фигурист назвал больной на всю голову позвонившую ему журналистку

Фигурист Галлямов назвал больной на всю голову позвонившую ему журналистку

Российский фигурист Александр Галлямов оскорбил позвонившую ему журналистку. Спортсмен высказался в своем Telegram-канале.

Фигуриста возмутил ранний звонок журналистки, которую он назвал больной на всю голову. «Я думаю: "А мозги где?" Она забыла, когда звонит? После произволки, когда я хотел выспаться. Это настолько подло, я считаю», — заявил Галлямов.

Ранее Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поругался с партнершей после произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани. По окончании проката фигурист эмоционально обратился к партнерше. Он продолжил это делать во время ожидания оценок.

Мишина и Галлямов стали чемпионами мира в 2021 году, спустя год они выиграли чемпионат Европы. На Олимпиаде-2022 спортсмены стали бронзовыми призерами в парном катании и в командных соревнованиях.