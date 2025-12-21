Реклама

14:25, 21 декабря 2025Спорт

Тарасова оценила уход избитой матерью Костылевой от Плющенко

Тарасова: Надеемся, из-за этих всех передряг Костылева не потеряется
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уход избитой матерью фигуристки Елены Костылевой от Евгения Плющенко. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова отметила, что Плющенко и Костылева показывали хорошие результаты как на тренировках, так и на соревнованиях. «Надеемся, что Плющенко воспитает кого-то, как Лену. Надеемся, что из-за этих всех передряг девочка не потеряется, потому что Лена обладает большим талантом», — заявила Тарасова.

Ранее 21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней Костылевой. Специалист отметил, что он вместе с командой боролся за фигуристку до конца. Мать Елены Костылевой Ирина, которую Плющенко и его жена Яна Рудковская обвиняли в избиении спортсменки, рассказала, что ее дочь живет и тренируется под руководством другого тренера в Москве.

Костылева выиграла чемпионат России среди юниоров в феврале этого года. Ей предлагали выступать за сборную Китая, однако она отказалась.

