Пассажир отшлепал бортпроводниц и получил срок

The Standart: Экс-военный отшлепал стюардесс на рейсе Jet2 и получил срок

Пассажир авиакомпании Jet2 отшлепал бортпроводниц на рейсе до Тенерифе (Испания) и получил срок. Об этом пишет The Standart.

40-летний Джозеф Маккейб ощупал и отшлепал двух стюардесс, схватил третью за талию, а четвертую попытался обнять. Также он приставал к пассажирке с комментариями сексуального характера, комментировал ее макияж и колготки и интересовался, где она живет и сколько ей лет. Это произошло на рейсе из Эдинбурга (Шотландия) 15 марта 2024 года, суд по делу завершился в декабре 2025-го. Известно, что в прошлом мужчина был военным — пять лет служил рядовым в королевском логистическом корпусе британской армии.

На рейсе ему было выдано письменное уведомление за пьяное поведение. Он разорвал его и бросил банковскую карту в сотрудника авиакомпании. Его действия заставили пилотов изменить маршрут. Тогда буйный пассажир начал танцевать в проходе.

Уточняется, что в ноябре 2025 года мужчина признал себя виновным в домогательствах. Уже в декабре суд приговорил Маккейба к 46 неделям лишения свободы, запретил полеты Jet2 навсегда, а также выписал штраф в размере 5000 фунтов стерлингов (540 тысяч рублей).

Ранее пассажир самолета American Airlines домогался попутчицы на глазах у ее малолетней дочери. Мужчина завязал разговор с соседкой, а затем стал трогать ее бедро, ягодицы и поясницу. Позже он признал свою вину.