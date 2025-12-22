Реклама

21:29, 22 декабря 2025Спорт

Плющенко сообщил об участии в его шоу ушедшей от него фигуристки

Фигуристка Костылева выступит в шоу Плющенко «Спящая красавица»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко сообщил об участии в его шоу ушедшей от него фигуристки Елены Костылевой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Плющенко отметил, что подписчики спрашивали у него, кто заменит ушедшую от него Костылеву в шоу. «А у нас, ребята, отмены и замены не будет. Роль Авроры в шоу "Спящая красавица" исполнит Елена Костылева», — написал тренер.

21 декабря Плющенко объявил, что прекратил сотрудничество с Костылевой. По его словам, они с командой боролись за ученицу до конца. Спортсменка перешла в группу Софьи Федченко.

Ранее Плющенко обвинил мать Елены Костылевой Ирину в жестоком обращении с дочерью. Жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская, показала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.

