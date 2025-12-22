Появились подробности об обратившейся к Путину на прямой линии многодетной семье

Обратившуюся к Путину многодетную семью из Тюменской области свозят на елку

Многодетную семью из Тюменской области, обратившуюся к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, бесплатно свозят на елку. Об этом сообщает RT со ссылкой на многодетную мать Гульнару.

Она обратилась к главе государства по вопросу получения льгот. За прошлый месяц у них возникло небольшое превышение дохода на 100 рублей, из-за чего они не получили льготных выплат. Вопрос женщины, по ее словам, пока на стадии решения.

«Я же просила не денег, а изменить законодательство. Чтобы у многодетных не считали доходы для выплат либо налоги не входили в расчет. Надеюсь, вопрос решится», — сказала она.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, Владимир Путин заявил, что в России с 1 января 2026 года вводятся дополнительные инструменты поддержки семей с детьми. Он пояснил, что со следующего года семьи с детьми начнут получать налоговый вычет.