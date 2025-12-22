Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 22 декабря 2025Россия

Появились подробности об обратившейся к Путину на прямой линии многодетной семье

Обратившуюся к Путину многодетную семью из Тюменской области свозят на елку
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Многодетную семью из Тюменской области, обратившуюся к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, бесплатно свозят на елку. Об этом сообщает RT со ссылкой на многодетную мать Гульнару.

Она обратилась к главе государства по вопросу получения льгот. За прошлый месяц у них возникло небольшое превышение дохода на 100 рублей, из-за чего они не получили льготных выплат. Вопрос женщины, по ее словам, пока на стадии решения.

«Я же просила не денег, а изменить законодательство. Чтобы у многодетных не считали доходы для выплат либо налоги не входили в расчет. Надеюсь, вопрос решится», — сказала она.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, Владимир Путин заявил, что в России с 1 января 2026 года вводятся дополнительные инструменты поддержки семей с детьми. Он пояснил, что со следующего года семьи с детьми начнут получать налоговый вычет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

    В Сейме назвали бессодержательным визит Зеленского в Польшу

    Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

    Спасенный многодетным отцом боец СВО рассказал о подвиге сослуживца

    Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

    Появились кадры с церемонии прощания с командиром «Эспаньолы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok